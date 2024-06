Staff Agencia Reforma

Un candidato de Inteligencia Artificial (IA) está en la boleta electoral para las elecciones generales del Reino Unido el próximo mes, difundió NBC News.

Refirió que se trata de Steve Endacott, empresario de Sussex, quien es representado por el chatbot «AI Steve», nombre con el que se postula para representar a los electores en el área de Brighton Pavilion de Brighton and Hove, una ciudad en la costa sur de Inglaterra.

«AI Steve es el copiloto de la IA», señaló Endacott a NBC.

«Soy el verdadero político que va al Parlamento, pero estoy controlado por mi copiloto».

Endacott es el presidente de Neural Voice, una empresa que crea asistentes de voz personalizados para empresas en forma de avatar de IA. La tecnología de Neural Voice está detrás de «AI Steve».

Los votantes pueden hablar con AI Steve, cuyo nombre aparecerá en la boleta electoral, para hacer preguntas sobre políticas o plantear inquietudes que Endacott tomará en cuenta.

Si no tiene una política para un tema en particular planteado, la IA realizará algunas investigaciones en Internet antes de involucrar al votante y presionarlo para que sugiera una política.

Endacott dijo que también está buscando a miles de personas a las que llama «validadores», o personas a las que se dirige porque cree que representan al hombre común.

En el 2022, el empresario participó sin éxito a las elecciones locales del Partido Conservador, pues recibió menos de 500 votos.

Si es elegido, AI Steve sería el primer legislador de IA en ocupar un cargo público, pero no sería el único en aprovechar la tecnología en las elecciones, anotó NBC.

En Wyoming, Estados Unidos, un candidato a la alcaldía de Cheyenne supuestamente dice que usaría un robot de IA para tomar decisiones por él. Y hace dos años, se fundó un partido político en Dinamarca sobre una plataforma derivada de la IA.