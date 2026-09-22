Durante septiembre, Mes de la Concientización del Cáncer Infantil o “Septiembre Dorado”, se fortalecerá la difusión sobre los signos y síntomas de esta enfermedad y la importancia de lograr diagnósticos oportunos, señaló Mara Ayala Márquez, directora de la asociación Imagina Aguascalientes.

La activista explicó que esta conmemoración recuerda que el cáncer infantil puede curarse cuando se detecta y atiende oportunamente, por lo que consideró fundamental que madres, padres y quienes conviven con los menores conozcan las señales de alerta. Destacó que un diagnóstico temprano puede representar una diferencia en el pronóstico y en el proceso de atención médica. Asimismo, resaltó la importancia de contar con información precisa sobre el cáncer infantil en México.

Informó que la Organización Panamericana de la Salud prepara para el próximo 25 de septiembre un webinar sobre el Observatorio Nacional de Cáncer Infantil, que permitirá concentrar datos sobre los menores con cáncer, dónde reciben atención y las dificultades para acceder a tratamientos. En Aguascalientes, informó que Imagina mantiene un censo cercano a 100 niñas y niños con cáncer, de los cuales entre 40 y 50 se encuentran en tratamiento activo. Explicó que la duración depende del tipo de cáncer y que, en el caso de las leucemias, puede extenderse hasta 120 semanas. También atienden a menores en hospitales públicos y privados.

Sobre la disponibilidad de medicamentos, Ayala Márquez señaló que no tienen reportes de desabasto. Explicó que Imagina forma parte de una alianza nacional integrada por más de 35 asociaciones de apoyo a niñas y niños con cáncer.