Mariana Quintero Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.-Debido a que no presentó los resultados esperados, la investigación de la vacuna «Mosaico» contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en la que participaba Jalisco, fue suspendida.

Esta era la primera vacuna contra este virus que había llegado a fase tres en un ensayo clínico, es decir, que luego de ser determinada como segura, probarían su eficacia.

Inicialmente la investigación terminaría en febrero de 2024, pero al no mostrar los niveles de protección esperados, un comité de seguridad decidió suspenderla antes de lo previsto, el miércoles 18 de enero.

La inoculación fue creada por el laboratorio Janssen, que a su vez forma parte de Johnson y Johnson.

«Lo que se quería probar o demostrar era la eficacia de la vacuna para saber si podía prevenir nuevas infecciones por VIH, y lamentablemente fue algo que no se logró», explicó Luz Alicia González Hernández, jefa de la Unidad de VIH del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, y quien participaba en la investigación desde Guadalajara.

«Aunque parezca una noticia muy triste, había que hacerlo, había que probarla, lamentablemente no se obtuvieron los resultados que se esperaban, pero se seguirá investigando en ese sentido», abundó.

A nivel mundial, la vacuna estaba siendo probada en 3 mil 900 personas, 84 de ellas oriundas de Jalisco. Se trató principalmente de varones que en promedio tienen 28 años de edad.

Entre los hallazgos que sí se lograron con esta vacuna fue que no generó eventos adversos severos, y si bien no redujo el riesgo de transmisión, tampoco lo aumentó, como sí había sucedido en otras ocasiones.

«Yo siempre he pensado que no hay peor lucha que la que no se hace, no siempre se gana. La verdad es que sí teníamos como muchos ánimos y mucha ilusión de que la vacuna pudiera ser efectiva», aseguró González Hernández.

La experta comentó que actualmente existe otra investigación de una vacuna con ARNm (ácido ribonucleico mensajero) que se encuentra en fase 1, y para que llegue a mostrar resultados como «Mosaico», podrían pasar hasta 5 años.