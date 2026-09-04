CDMX.- Prime Video no renovará Spider-Noir para una segunda temporada, pese a la buena recepción que obtuvo entre la crítica y el público. La serie, protagonizada por Nicolas Cage, llegó a su fin después de alcanzar un 92% de aprobación de la crítica y un 90% de la audiencia en Rotten Tomatoes, además de recibir 11 nominaciones a los premios Emmy.

Sin embargo, su desempeño entre los suscriptores quedó por debajo del impacto conseguido por otras producciones de la plataforma, como Off Campus, Reacher y Ride or Die, de acuerdo con Variety. Spider-Noir abandonó la lista diaria de los contenidos más vistos de Prime Video apenas 76 días después de su estreno.

A los resultados de audiencia se añadió el elevado costo de producción, asociado con su propuesta visual, desarrollada tanto en color como en blanco y negro.

Ambientada en la Nueva York de 1930, la serie siguió a Ben Reilly, un detective marcado por la mala suerte que, tras una tragedia personal, enfrenta su pasado mientras protege a la ciudad como superhéroe. El reparto también estuvo integrado por Lamorne Morris, Li Jun Li, Karen Rodriguez, Jack Huston y Brendan Gleeson. La cancelación deja a la producción sin continuidad en pantalla.