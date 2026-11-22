CDMX. –Media hora antes de que arrancara el concierto que ofrecería ayer en el Coliseum de A Coruña, en Galicia, España, el público fue informado de la cancelación del recital.

El cantante fue trasladado al hospital Quirón, donde permanece en observación, según el diario La Voz de Galicia.

La presentación, de dos horas de duración, formaba parte de la gira Raphaelísimo, con la que el llamado «Divo de Linares», de 83 años, continúa recorriendo España.

El intérprete cantó hace unos días en Valencia y tiene programado otro concierto el 28 de noviembre en Málaga, cuya realización dependerá de la evolución de su estado de salud.

Este episodio ocurre después de que Raphael sufriera un accidente cerebrovascular en diciembre de 2024, tras el cual fue diagnosticado con un linfoma cerebral.