CDMX. – La banda alemana Scorpions anunció, mediante un comunicado en sus redes sociales, la cancelación de su participación en el Festival Vive Latino agendada para el próximo 16 de marzo en la Ciudad de México.

El vocalista de la agrupación de rock metal, Klaus Meine, manifestó que la dolorosa decisión fue tomada al seguir la recomendación de sus médicos tras no estar completamente recuperado de la cirugía de columna.

«Lamentablemente no me he recuperado como se esperaba y después de hablar con mi equipo médico, me informan que un tiempo de vuelo de 12 horas y rendimiento a 2000 metros de altura es difícil para cualquiera, y yo no estoy lo suficientemente bien para viajar y darles el espectáculo que todos merecemos», aseguró.

«Espero que podamos volver pronto a México. Lamento muchos por causar esta molestia a todos nuestros fieles fans mexicanos y a los excelentes promotores, espero su comprensión. Amor, Klaus», culminó el cantante.