Cancela Omar Courtz shows en Monterrey

Lorena Corpus Agencia Reforma

MONTERREY, NL. – Las cancelaciones de conciertos en Monterrey continúan. Luego de que los seguidores del cantante puertorriqueño Omar Courtz recibieran la sorpresa de que el artista no se presentaría el viernes en el Auditorio Banamex, este sábado se confirmó que su segunda fecha también fue cancelada.

La promotora OCESA informó que ambas presentaciones fueron suspendidas por motivos de salud del intérprete de 29 años.

«Lamentamos informar que, por motivos de salud y causas de fuerza mayor, los conciertos de Omar Courtz programados para el viernes 6 y sábado 7 de noviembre de 2026, en el Auditorio Banamex de Monterrey, han sido cancelados», señaló la empresa.

Joshua Omar Medina Cortés, nombre completo del cantante, tenía programados dos conciertos en la Sultana del Norte, ambos con localidades agotadas y una capacidad aproximada de 8 mil asistentes cada uno.

Los organizadores explicaron que quienes adquirieron sus boletos mediante tarjeta recibirán automáticamente el reembolso total, conforme a los plazos establecidos por su institución bancaria.

En cambio, quienes compraron entradas en taquillas o puntos de venta Ticketmaster podrán solicitar la devolución a partir del 19 de noviembre, en el mismo lugar donde realizaron la compra.

OCESA lamentó los inconvenientes ocasionados a los seguidores, especialmente a quienes habían organizado viajes para asistir a las presentaciones.

«Deseamos que Omar Courtz se recupere pronto», expresó la promotora.

Finalmente, los organizadores agradecieron la comprensión del público ante la suspensión de ambos espectáculos.