CDMX.- John Malkovich canceló su presentación de The Music Critic, prevista para abril de 2027 en Tel Aviv, después de que una agencia difundiera declaraciones falsas atribuidas al actor sin su autorización. Explicó que conoció el caso mediante un artículo de The Hollywood Reporter, basado en información de The Jerusalem Post. La cita fue redactada por una firma contratada por el promotor israelí. Malkovich calificó el hecho de “inaceptable e insostenible”. Aclaró que actuar en un país no implica respaldar a su gobierno. También condenó el terrorismo y el asesinato de inocentes, y defendió la cultura como protesta ante la barbarie.