Cancela Guns N’ Roses show por enfermedad

CDMX.- Guns N’ Roses dio a conocer que canceló una presentación en St. Louis debido a que uno de sus miembros se enfermó.

«Gunners, el concierto programado en St. Louis el 9 de septiembre ha sido pospuesto debido a una enfermedad», postearon en Instagram.

«Conserve sus entradas: los fanáticos que no puedan asistir a la fecha reprogramada serán elegibles para un reembolso. Gracias por el apoyo».

En el comunicado no se especifica quién se enfermó y ni qué enfermedad es la que presenta.

La publicación más reciente en Instagram de Axl Rose se compartió el miércoles y mostró un video del rockero en el escenario de un espectáculo en Toronto.

Los fanáticos no dejaron de opinar sobre esta inesperada cancelación.

Muchos señalaron que el grupo parece tener un golpe de mala suerte con St. Louis, haciendo referencia al infame concierto del 2 de julio de 1991 que ha sido apodado el «Riverport Riot».

«Siempre hay algo mal en los espectáculos de St. Louis», escribió una persona. (Staff/Agencia Reforma)