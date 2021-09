Azucena Vásquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que canceló las cuentas de mil 22 federativos públicos, notarios públicos y corredores, que estaban inscritos en el “Esquema de inscripción en el RFC a través del fedatario público por medios remotos” por no presentar su aviso de renovación o incumplir con la documentación necesaria.

De un registro de mil 766 Fedatarios en este esquema, 744 presentaron aviso de renovación de vigencia ante el SAT durante los meses de junio y julio de 2021 pertenecientes principalmente a la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, mencionó en un comunicado.

Sin embargo, mil 22 no presentaron su aviso y adicionalmente más del 50 por ciento no cumplió con la entrega de la documentación de las inscripciones que realizaron, por lo que serán notificados y cancelados.

En el esquema mencionado se otorgan cuentas y funciones para que los fedatarios, que son notarios y corredores, ingresen a los sistemas institucionales que les permiten realizar la inscripción de personas morales y físicas.

En el comunicado, el SAT aclaró que de los contribuyentes inscritos por fedatarios, la mayoría ofrece principalmente servicios en el sector energético y financiero.

Por otro lado, los contribuyentes inscritos por fedatarios que tienen relación con el sector privado prestan principalmente servicios de casas de cambio e instituciones bancarias tales como provisión de servicios de tarjetas de crédito, monederos electrónicos y vales en general, los cuales representan el 31.6 por ciento de sus ventas.