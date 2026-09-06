Iván Josué Canela García Agencia Reforma

CDMX.- Bruno Mars considera que los teléfonos celulares crean una barrera entre los artistas y el público durante los conciertos, por lo que decidió restringirlos en su residencia de Las Vegas. El cantante explicó en The Smallzy Show que buscaba que los asistentes disfrutaran el espectáculo, reaccionaran, cantaran y se emocionaran, en vez de observar todo mediante una pantalla.

Mars definió la medida como una forma de “eliminar la opción C”: ante una presentación, el público podía divertirse o no hacerlo, pero sin recurrir al teléfono para grabar cuando no supiera cómo reaccionar.

La política se aplicó en An Evening with Silk Sonic at Park MGM, residencia ofrecida junto con Anderson .Paak entre febrero y agosto de 2022. Al ingresar, los dispositivos eran colocados en fundas con seguro magnético que permanecían en poder de sus dueños. En caso de emergencia, podían desbloquearse en una zona específica del vestíbulo.

Aunque reconoció que implementar esta dinámica fue complejo, sostuvo que permitió mayor inmersión del público. Sin embargo, descartó aplicarla de la misma manera en estadios durante The Romantic Tour. La gira, que incluirá cinco fechas en diciembre en la Ciudad de México, vendió 2.1 millones de boletos en un día, récord para Live Nation.