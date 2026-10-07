Canaco llama a ordenar el comercio en vía pública

La regulación del comercio en la vía pública debe aplicarse al parejo, tanto a comerciantes establecidos como a quienes ocupan las banquetas de manera informal, señaló la presidenta de la Cámara de Comercio, Maricela Acosta Herrera, quien llamó a las autoridades municipales a ordenar las calles y, al mismo tiempo, generar condiciones para que los vendedores informales transiten hacia la formalidad.

La dirigente empresarial sostuvo que el ambulantaje y la informalidad continúan siendo uno de los principales problemas para el comercio establecido, particularmente durante las temporadas de mayor consumo, como las festividades de Día de Muertos, Navidad y el cierre de año.

“Si los informales ocupan la banqueta, los formales también la pueden ocupar”, expresó. Advirtió que el problema no debe abordarse únicamente con sanciones a los establecimientos que colocan mercancía, equipos de hielo, garrafones de agua u otros objetos en el exterior de sus negocios, sino mediante un ordenamiento general que garantice el libre tránsito de los peatones.

Acosta Herrera consideró que la autoridad debe actuar contra cualquier ocupación indebida de la vía pública, pero también insistió en que el objetivo no debe ser solamente retirar o sancionar a quienes venden en las calles, sino ayudarlos a incorporarse a esquemas formales que les permitan desarrollar un negocio sostenible.

“No es contra la gente que necesita trabajar; al contrario, es ayudarla a que transite a la formalidad en otro modelo de negocio donde pueda vivir mejor”, afirmó.

La presidenta de Canaco cuestionó que muchas de las actividades que se realizan en la vía pública representan únicamente una alternativa de subsistencia y no necesariamente un proyecto empresarial con posibilidades de crecimiento.