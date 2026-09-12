Durante la inauguración de la edición 26 de la Expo Maíz Aguascalientes, la gobernadora Tere Jiménez destacó que el sector agropecuario de la entidad registró un crecimiento de 13% durante el año pasado, impulsado por un aumento de 10% en la producción de maíz forrajero.

Ante productores e investigadores reunidos en el Campo Experimental del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), la mandataria estatal informó que, mediante el programa de subsidios para la adquisición de semilla mejorada de maíz de riego y temporal, su administración ha beneficiado a más de 11 mil productores y cubierto más de 38 mil hectáreas.

Asimismo, Jiménez resaltó una inversión conjunta de 455 millones de pesos por parte de la Federación, el Estado y los productores, destinada al distrito de riego, así como la rehabilitación de 1,300 bordos para mejorar la captación de agua de lluvia en la entidad.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario (Sedrae), Isidoro Armendáriz García, señaló que los avances en el rendimiento del campo local responden a la vinculación entre la innovación científica, el uso eficiente del agua y la conservación de los suelos. También destacó el empleo de fertilizantes orgánicos, cuya adquisición recibe un subsidio de 75% por parte del Ejecutivo estatal.

Finalmente, el titular de la Sedrae puntualizó que, en lo que va del quinquenio gubernamental, se han invertido más de 42 millones de pesos exclusivamente en apoyos para la adquisición de semilla tratada, la cual cuenta con la certificación previa del INIFAP.

Además, anticipó la próxima visita a la entidad de la secretaria federal de Agricultura, quien revisará la agenda agropecuaria y la operación del laboratorio enfocado en el cambio climático.