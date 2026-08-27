Con el objetivo de consolidar la oferta agroalimentaria local en los mercados nacionales e internacionales, la gobernadora Tere Jiménez encabezó un encuentro con más de 120 productores y agroindustriales del estado para definir nuevas rutas de modernización, vinculación comercial y competitividad para el sector.

Durante la mesa de trabajo, los asistentes expusieron de manera directa sus necesidades operativas y propuestas para optimizar las cadenas productivas. En respuesta, la titular del Ejecutivo estatal reiteró que el campo se mantiene como un pilar estratégico de la economía local, por lo que su administración continuará fortaleciendo la política de acompañamiento y financiamiento al gremio.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial, Isidoro Armendáriz, informó que, en lo que va de la actual administración, se ha beneficiado a más de 2 mil 500 emprendedores rurales. Estos apoyos se han canalizado a través de programas de equipamiento, capacitación técnica, comercialización e intercambio de experiencias.

Entre los equipos entregados destacan sistemas de paneles solares, cámaras de refrigeración, pasteurizadoras y unidades de enfriamiento, orientados a incrementar el valor agregado de las materias primas. Además, la dependencia ha facilitado la participación de agroempresarios en misiones comerciales fuera del estado y del país, con el propósito de abrir nuevos canales de distribución.

En la reunión participaron representantes de las cadenas de cárnicos, lácteos, vinos, mezcal, miel, hortalizas, guayaba, aguacate, fresa, nopal, ajo, chile y nuez, quienes reconocieron la apertura al diálogo y la entrega de infraestructura tecnológica para fortalecer la agroindustria del estado.

Finalmente, se destacó que el sector agropecuario creció 13% durante el último año, impulsado por el trabajo de los productores locales y las políticas estatales de fomento productivo.