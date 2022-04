Las candidatas a la gubernatura están basando su proyecto únicamente en las mujeres y terminan careciendo de propuestas viables, informó Alberto Aldape Barrios, titular del CIDE.

“Lo que estamos viendo en este momento son propuestas discursivas, simple y sencillamente en una campaña muy agresiva por parte de alguna de las candidatas”, expresó Alberto.

Para el académico existen muchos temas de importancia para el estado, que no han sido tocados por ninguna de las candidatas.

“Es importante que los candidatos y los asesores de campaña se propongan en estos días no nada más el contrastar las ideas y las propuestas, sino también hacer propuestas concretas y cuál es el impacto que esperan tener”, explicó Aldape Barrios.

El director del Centro de Investigación y Docencia Económicas, recordó que la próxima gobernadora sólo tendrá un periodo de 5 años, por lo que es importante que desde el día uno, lleve a cabo su Plan de Gobierno.

Respecto a las propuestas que hasta el momento les han ofrecido a los ciudadanos, Aldape aseguró que carecen de ideas.

“Es proponer lo que sus asesores les dicen que va a sonar bien, por ejemplo, el crédito a la palabra, el crédito a emprendedores, si no tienen un plan de difusión estarán tirando el dinero a la basura, si no tienen un mercado al cual atender”, mencionó.

Por último, el académico mencionó que pareciera que el género determina el tipo de apoyos, “no sé si las candidatas hayan participado en alguna empresa, pero en ellas no se distingue género en cuanto a nada, si las candidatas siguen pensándolo así entonces siguen ofreciendo diversos apoyos bajo el género”.

¡Participa con tu opinión!