En el municipio de El Llano, policías estatales aseguraron una camioneta pick up que estaba siendo rastreada por agentes de la Fiscalía General del Estado debido a su presunta relación con un hecho delictivo.

El domingo a las 10:30 de la mañana, a través de las cámaras de vigilancia del C5i, se detectó en circulación una camioneta Volkswagen Saveiro Robust, modelo 2020, de color blanco y con placas de circulación de Aguascalientes. Esta unidad contaba con una alerta emitida por la Fiscalía General del Estado en relación con una carpeta de investigación.

Los monitoristas reportaron de inmediato la ubicación de la camioneta a los policías estatales de la División de Carreteras que se encontraban en la zona, quienes implementaron un operativo de búsqueda.

El aseguramiento se llevó a cabo sobre la carretera federal No. 70 Oriente, en el kilómetro 60+000, dentro del municipio de El Llano, donde finalmente interceptaron el vehículo.

El conductor, identificado como Guillermo, de 53 años, manifestó desconocer los hechos bajo investigación. No obstante, fue trasladado a la Fiscalía General del Estado, donde después de rendir su declaración ante el agente del Ministerio Público, fue puesto en libertad.