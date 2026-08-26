Policías municipales de Cosío detuvieron a un joven de 24 años que circulaba en una camioneta con alteraciones en sus medios de identificación y que además llevaba entre sus pertenencias una navaja de aproximadamente 20 centímetros.

La intervención ocurrió sobre la carretera estatal 164, a la altura del kilómetro 000+800, donde elementos que trabajan bajo el esquema de Mando Coordinado detectaron una camioneta Chevrolet verde.

De acuerdo con la información oficial, el conductor habría adoptado una actitud evasiva al notar la presencia de los uniformados, por lo que le marcaron el alto para efectuar una inspección preventiva.

El automovilista se identificó como Mauricio “N”, de 24 años. Durante la revisión, los policías localizaron entre sus pertenencias una navaja de aproximadamente 20 centímetros, considerada un arma prohibida.

Los oficiales también inspeccionaron la camioneta y, al verificar sus datos para realizar una consulta en Plataforma México, detectaron que carecía de la placa donde deberían encontrarse los dígitos correspondientes al número de serie VIN.

Mauricio “N”, la navaja y la camioneta fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común en turno, en la Fiscalía General del Estado, instancia encargada de determinar su situación jurídica.