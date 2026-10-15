Una camioneta que contaba con reporte de robo vigente fue recuperada por elementos de la Comisaría Metropolitana en el fraccionamiento Viñedos Rivier, en el municipio de San Francisco de los Romo, luego de que los uniformados detectaron que la unidad obstruía el acceso a una cochera.

El hallazgo ocurrió sobre la calle Concepción Quezada, donde los policías realizaban labores de vigilancia cuando observaron una camioneta Ford, color rojo y con placas de Aguascalientes, estacionada de manera irregular.

Ante esta situación, los oficiales detuvieron su marcha para revisar la unidad y verificar sus datos de identificación.

Al consultar el número de serie en el Sistema Plataforma México, descubrieron que la camioneta tenía un reporte de robo vigente, además de una carpeta de investigación iniciada durante agosto de 2026.

Tras confirmar que se trataba de un vehículo con antecedentes de robo, los uniformados procedieron a su aseguramiento y posterior traslado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

La camioneta quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común, donde permanecerá bajo resguardo hasta que sea entregada a quien acredite legalmente su propiedad.