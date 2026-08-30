Un joven jinete de 19 años resultó gravemente lesionado luego de que el caballo que montaba fuera embestido por una camioneta sobre la carretera estatal 120, en el municipio de Rincón de Romos. El equino murió tras el impacto.

El accidente ocurrió la noche del sábado en el tramo que comunica Estación Rincón con Tanque Blanco. Tras el reporte al 911, policías estatales de Carreteras y paramédicos acudieron al sitio.

A la altura del kilómetro 003+500 localizaron una camioneta Dodge Ram blanca, con placas de Zacatecas, parcialmente fuera de la carretera y abandonada por su conductor.

A unos metros se encontraba el caballo, de color rojizo, ya sin signos de vida. Junto al animal fue localizado su jinete, identificado como Alexis “N”, de 19 años, quien presentaba lesiones de gravedad.

Paramédicos de la ambulancia ECO432 del ISSEA lo estabilizaron y trasladaron en código rojo al Hospital General de Rincón de Romos.

De acuerdo con los indicios recabados en el lugar, la Ram circulaba de sur a norte cuando el caballo cruzó intempestivamente la carretera. La unidad lo golpeó con su parte frontal izquierda sobre el costado derecho del animal.