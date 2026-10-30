Dos hombres quedaron prensados dentro de una camioneta que terminó volcada tras chocar contra un tráiler en el cruce de avenida Siglo XXI y la carretera 71, en Aguascalientes.

El accidente ocurrió alrededor de las 07:52 horas, cuando una camioneta Nissan Frontier de la empresa Danone se vio involucrada en una colisión con un tractocamión de Del Bosque Transportes.

Tras el impacto, la camioneta quedó recostada sobre su costado derecho, con sus dos ocupantes atrapados en el interior. Bomberos Municipales utilizaron las «quijadas de la vida» para liberarlos.

Salvador, de 28 años, fue trasladado en código amarillo al Hospital General de Zona No. 2 del IMSS por paramédicos de Cruz Roja, mientras que Carlos, de 32 años, fue llevado en código verde al Hospital General de Zona No. 3 por personal del ISSEA.

Inicialmente, testigos señalaron que el tráiler había realizado una vuelta en U que los ocupantes de la camioneta no pudieron esquivar.

Sin embargo, videos captados por una cámara instalada en el tractocamión y difundidos en redes sociales ofrecen otra perspectiva del accidente. En las imágenes, el operador del tráiler aparentemente realiza la maniobra con precaución, lo que abre la posibilidad de que el conductor de la camioneta hubiera tenido tiempo suficiente para reaccionar y evitar el impacto.

Pese a estas imágenes, será la autoridad vial la encargada de analizar las circunstancias del percance y determinar las responsabilidades correspondientes.