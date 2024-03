El conductor de una camioneta que se desplazaba a exceso de velocidad por la carretera federal No. 45 Norte perdió el control y se impactó contra la barrera metálica de contención, por lo que resultó lesionado, al igual que sus acompañantes.

Este accidente automovilístico se registró el domingo por la noche en la carretera federal No. 45 Norte, y entronque con la carretera estatal No. 27, en el municipio de Pabellón de Arteaga.

Fue personal de Protección Civil Municipal de Pabellón de Arteaga y una ambulancia del ISSEA los que se trasladaron al lugar del accidente, aunque afortunadamente ninguno de los lesionados requirió ser trasladado a algún hospital para recibir atención médica especializada.

En este percance se vio involucrada una camioneta Nissan pick up, color azul y placas de circulación AD-8532-A de Aguascalientes.

Se estableció que la unidad automotriz se desplazaba por la carretera federal No. 45 Norte y al llegar a la intersección con la carretera estatal No. 27, el conductor identificado como José, no disminuyó la velocidad al momento de pretender incorporarse a dicha ruta para dirigirse a la cabecera municipal de Pabellón de Arteaga, lo que provocó que perdiera el control y se impactó contra la banda metálica de contención. De este accidente tomaron conocimiento los elementos de la Guardia Nacional.