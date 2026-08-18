Un conductor de 40 años salió con golpes menores luego de perder el control de una camioneta y estrellarse contra la barrera metálica de contención en el Libramiento Carretero Poniente.

El accidente fue reportado al Servicio de Emergencia 911 minutos después de las 06:00 horas de este lunes, a la altura del kilómetro 22+900 de la carretera estatal 158.

Elementos de la Policía Estatal de Carreteras acudieron al lugar y encontraron una camioneta Ford blanca, modelo 2008, con placas del estado de Texas, fuera de su trayectoria y con daños tras el impacto contra la estructura metálica.

La unidad era conducida por Diego N., de 40 años y originario de Jalisco, quien presentó algunos golpes, aunque no fue necesario trasladarlo a un hospital.

De acuerdo con los indicios recabados en el sitio, el vehículo circulaba por el Libramiento Carretero Poniente cuando el conductor perdió el control de la dirección, salió del camino y terminó chocando contra la barrera de contención.