Una joven de 21 años resultó con lesiones de consideración luego de ser atropellada por un camión de volteo sobre Tercer Anillo, a la altura de Boulevard Guadalupano.

Policías viales acudieron al sitio y localizaron un camión Kenworth rojo, conducido por Jesús “N”, de 46 años. De acuerdo con el reporte, el hombre habría realizado una maniobra de vuelta sin la debida precaución y terminó impactando a Leslie, de 21 años.

Tras el golpe, las llantas delanteras de la pesada unidad pasaron por encima de la zona de la cadera de la joven, por lo que fue necesario solicitar de inmediato una ambulancia.

Paramédicos del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Municipal le brindaron los primeros auxilios, mientras que personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil se encargó posteriormente de trasladarla a la Clínica 2 del IMSS, donde ingresó en código rojo.

El conductor del camión fue detenido en el lugar. Después de ser informado de sus derechos, fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica.