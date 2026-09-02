Un camión de transporte público protagonizó un choque múltiple durante la madrugada en el fraccionamiento Municipio Libre, donde impactó dos vehículos estacionados antes de terminar contra bolardos metálicos. Su conductor tuvo que ser trasladado a un hospital.

El percance ocurrió alrededor de las 01:30 horas en el cruce de avenida Barberena Vega y la calle Comerciantes. Rafael, de 37 años, conducía el camión de oriente a poniente por el carril central y sobre una pendiente descendente.

Al llegar al cruce perdió el control hacia su derecha y golpeó primero un Volkswagen Jetta azul, modelo 2017, estacionado en el carril derecho. El camión siguió avanzando y chocó posteriormente contra una Ford Courier gris, modelo 2008, que también se encontraba estacionada.

La fuerza del segundo impacto proyectó la Ford hacia un poste de madera, contra el cual terminó estrellándose de frente. Mientras tanto, el camión continuó su trayectoria hasta impactarse frontalmente contra varios bolardos metálicos.

Elementos de Protección Civil valoraron al operador y posteriormente lo trasladaron al Hospital General de Zona No. 1 del IMSS para recibir atención médica.

Policías viales permanecieron en el lugar para realizar las diligencias correspondientes y documentar la mecánica del accidente.