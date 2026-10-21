Un camión de carga terminó con las llantas hacia arriba luego de salirse de la carretera estatal número 67, en el municipio de El Llano. Los tres hombres que viajaban en la unidad fueron atendidos por paramédicos, pero ninguno requirió hospitalización.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 3, en el tramo comprendido entre la comunidad de Santa Rosa y la cabecera municipal de El Llano, donde un camión de plataforma Freightliner, color blanco y con placas de Aguascalientes, terminó volcado sobre su toldo.

Tras recibir el reporte a través del Servicio de Emergencias 911, elementos de la Policía Estatal de Carreteras y paramédicos del ISSEA se trasladaron al sitio, donde encontraron la pesada unidad fuera de la cinta asfáltica.

El vehículo era conducido por José N., quien viajaba acompañado de Cristian N. y otro hombre identificado también como José N. Los tres fueron valorados por socorristas de la ambulancia ECO-440, quienes determinaron que no era necesario trasladarlos a un hospital.

De acuerdo con los indicios recabados por los policías estatales, el camión circulaba de poniente a oriente cuando, al llegar al kilómetro 3, el conductor perdió el control del volante hacia su derecha, abandonó la carretera y terminó volcado.