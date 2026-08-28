Un hombre de 27 años fue detenido por policías estatales luego de ser sorprendido mientras caminaba con un machete en la mano por calles del fraccionamiento Periodistas, en el municipio de Aguascalientes.

La captura ocurrió durante un recorrido de vigilancia del Operativo Pescador. Elementos de la Unidad Especial Preventiva circulaban sobre la calle Linotipistas cuando detectaron a un sujeto que llevaba en la mano derecha un machete.

Ante esta situación, los uniformados detuvieron las unidades y se aproximaron para efectuar una inspección preventiva.

El individuo se identificó como Carlos N, de 27 años. Durante la intervención, los policías aseguraron el machete que portaba, de aproximadamente 45 centímetros de largo, sin que pudiera acreditar su utilización.

Por tal motivo, Carlos N fue detenido y posteriormente trasladado, junto con el arma asegurada, a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

El hombre quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común en turno, instancia encargada de determinar su situación jurídica.