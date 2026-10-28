Caminaba con cuchillo y acabó su paseo en la Fiscalía

Un hombre de 27 años terminó detenido luego de que policías municipales le encontraran un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros de hoja mientras caminaba por calles de la Zona Centro de Aguascalientes.

El sospechoso, identificado como Gerardo “N”, fue interceptado por elementos del Grupo Ciclopolicías en el cruce de las calles José María Morelos y Pavón y Hospitalidad.

De acuerdo con el reporte policial, los uniformados realizaban recorridos de vigilancia cuando detectaron que el individuo, al notar su presencia, aceleró el paso y mostró una actitud evasiva.

Los oficiales decidieron darle alcance y, tras entrevistarse con él, le solicitaron autorización para efectuarle una revisión corporal, a la que accedió voluntariamente.

Durante la inspección, los policías encontraron entre sus pertenencias un cuchillo con hoja metálica de aproximadamente 20 centímetros y mango de plástico negro.

El arma blanca fue asegurada y Gerardo quedó detenido por su presunta responsabilidad en el delito de portación de arma prohibida.

Posteriormente, fue trasladado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde se determinará su situación jurídica.