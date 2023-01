Prof.Flaviano Jiménez Jiménez

Durante la pandemia, la Secretaría de Educación Pública dio a conocer, vía digital, los nuevos programas de preescolar, primaria y secundaria, que entrarían en operación, primero, como plan piloto en el transcurso del ciclo escolar 2022 – 2023 y, después, se pondrían en vigor los programas en todo el sistema escolar del país a partir del año lectivo 2023 – 2024. Supervisores, directores de escuela y asesores técnico pedagógicos, al darse cuenta de los documentos de referencia, se pusieron a leerlos, y empezaron a socializarlos entre las maestras y maestros con el fin de ir generando un ambiente propicio para su aplicación, llegado el momento; sin embargo, por la difícil situación que provocó COVID-19, en las escuelas se dejó de hablar de esos programas, pues, las prioridades eran otras.

En este ciclo escolar 2022 – 2023, se esperaba la puesta en marcha del plan piloto en algunas escuelas; pero no se llevó a cabo debido a que algunas organizaciones civiles se opusieron a su desarrollo y se ampararon, argumentando irregularidades en los procesos y en los contenidos de los programas; dos jueces determinaron no ejecutar el plan piloto. Previamente, a este hecho, la Secretaría de Educación ya había fijado, en el actual calendario escolar, realizar del 2 al 6 de enero del presente año, un curso intensivo sobre los nuevos programas de estudio con todos los maestros del país. Como se describió en la colaboración anterior, este curso se preparó de manera muy precipitada: los materiales de estudio y análisis llegaron (digitalmente) faltando 48 horas para el inicio del curso y estando los maestros aún de vacaciones. No obstante, el magisterio atendió el citatorio.

Ahora bien, ya estando en el mencionado curso de la semana pasada, los maestros se sorprendieron, sobremanera, al darse cuenta que aquellos programas de preescolar, primaria y secundaria, que la Secretaría de Educación dio a conocer con varios meses de anticipación (durante la pandemia) se hicieron totalmente a un lado; ya no se habló de ellos para nada; simplemente se presentaron nuevos programas de preescolar, primaria y secundaria, con el nombre de “programa sintético”, totalmente diferente a los primeros que los docentes ya tenían cierto conocimiento. Nadie explicó el motivo del cambio de los primeros programas; sólo había que conocer los nuevos.

Este “programa sintético”, que la Secretaría envió para su estudio y análisis en el curso, contiene un listado de temas por asignaturas; temas (como en el caso de secundaria) tomados de los programas y libros de texto de la administración anterior, que aún siguen vigentes. La idea de la Secretaría de Educación es que los maestros seleccionen, del “programa sintético”, aquellos temas que los alumnos más necesiten para su aprendizaje y desarrollo integral; pero también deberán seleccionar temas que la escuela, la comunidad, el municipio, el estado y el país, más requieran para superar los problemas sociales que enfrentan. Una vez seleccionados los temas que mejor respondan al diagnóstico y al contexto escolar y a los contextos de los territorios antes mencionados, con ellos los maestros harán, a su vez, el “programa analítico”, por escuela y en consejo técnico, el cual será el que realmente se pondrá en marcha en cada plantel. Entonces, el “programa sintético” de la Secretaría no es para desarrollarse; será únicamente para seleccionar, de él, temas que los maestros, en colegiado, conviertan en “programa analítico” para dar respuesta a las necesidades de los alumnos y a las de las comunidades. Se dice fácil, pero tal vez no lo sea tanto. Expertos de la Secretaría de Educación Pública tardaron más de cuatro años para enlistar temas, por asignaturas, en el “programa sintético”, y ahora quieren que los maestros diseñen, en cuatro horas, los programas que realmente se aplicarán en las escuelas. Se comentará más al respecto.