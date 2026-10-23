La entrada en vigor de nuevas restricciones a la Modalidad 40 del IMSS, a partir de este 22 de octubre, dificultará que los trabajadores incrementen su pensión mediante aportaciones voluntarias y elevará los costos para las empresas formales, advirtió María del Carmen Corchado Reyes, presidenta del Colegio de Economistas.

Explicó que los cambios tienen dos efectos: aumentan las obligaciones económicas de los patrones y limitan las posibilidades de los trabajadores de complementar sus aportaciones para mejorar sus ingresos durante la jubilación. Señaló que las cuotas patronales vinculadas con las pensiones aumentarían del 10 al 18%, es decir, ocho puntos porcentuales, lo que encarecería la contratación y podría desincentivar la formalización del empleo.

Recordó que la reforma de 2020 ya contemplaba incrementos graduales en las aportaciones patronales, pero consideró que las nuevas disposiciones dificultan el acceso a pensiones más elevadas, tanto para trabajadores independientes incorporados voluntariamente al seguro como para empleados formales. Corchado Reyes también cuestionó el procedimiento para aplicar los cambios, al señalar que se instrumentarían mediante el Comité del Instituto Mexicano del Seguro Social y no a través de una reforma legislativa. Advirtió que esta situación podría derivar en impugnaciones judiciales, costos adicionales e indemnizaciones que reducirían los ahorros previstos.

La economista relacionó estas medidas con las presiones financieras del Gobierno federal, cuyos recursos se destinan a programas sociales, becas, apoyos y obras de infraestructura. Afirmó que estos compromisos presupuestarios reducen el margen para atender necesidades de salud, seguridad pública y obra pública. Finalmente, sostuvo que estas modificaciones deben evaluarse no sólo por el ahorro que pretenden generar, sino también por sus consecuencias económicas, laborales y jurídicas.