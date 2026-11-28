Una mujer fue vinculada a proceso por el delito de despojo en Aguascalientes, luego de que presuntamente irrumpiera en un inmueble y cambiara las chapas y candados para impedir que su expareja pudiera ingresar.

La imputada, identificada como Marisela “N”, anteriormente mantenía una relación sentimental con el denunciante y había abandonado el domicilio. Sin embargo, tiempo después habría regresado para ingresar por la fuerza y apoderarse del inmueble, dejando al afectado sin acceso a la propiedad.

El caso fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado, donde el agente del Ministerio Público reunió los datos de prueba necesarios para llevar a la mujer ante la autoridad judicial.

Durante la audiencia inicial, un juez de Control determinó que existían elementos suficientes para vincularla a proceso por su probable responsabilidad en el delito de despojo.

Marisela deberá presentarse mensualmente ante la Unidad Estatal de Medidas Cautelares, además de tener prohibido acercarse a la víctima y acudir a determinados lugares relacionados con el denunciante y los testigos.

La autoridad judicial concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.