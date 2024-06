Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Ex Gobernadores del PAN exigieron al dirigente albiazul, Marko Cortés, un cambio en las estrategias del partido y una renovación para afrontar la nueva realidad política.

En su pronunciamiento, 13 ex Mandatarios panistas admitieron que la ciudadanía no los consideró opción para la Presidencia ni para la mayoría de los cargos federales y locales que se disputaron el 2 de junio.

«La votación que obtuvimos muestra una franca tendencia declinante y constante a la baja. El mensaje de nuestro pueblo es contundente y claro. Al PAN nos gritó fuerte: cambias o te vas.

«El PAN debe cambiar y actualizar su proyecto político a las realidades del Siglo XXI que vivimos, priorizando la seguridad, la superación de la pobreza y el logro de la equidad social», señala el mensaje.

Entre los firmantes están Ernesto Ruffo, ex Gobernador de Baja California y primer Mandatario de Oposición al PRI en 1989, así como los ex Mandatarios de Guanajuato, Carlos Medina, Héctor López y Juan Carlos Romero Hicks.

También aparecen los ex Gobernadores de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña y Alberto Cárdenas; de Chihuahua, Francisco Barrio; de Nuevo León, Fernando Canales; de Yucatán, Patricio Patrón; de Morelos, Marco Adame; de San Luis Potosí, Marcelo de los Santos; de Querétaro, Ignacio Loyola; y de Baja California, José Guadalupe Osuna.

Los ex Mandatarios convocaron a Marko Cortés a no adelantar la renovación de dirigencia del PAN en acuerdos con los «padroneros», que son líderes estatales del PAN señalados de manipular los padrones de militantes para favorecer a candidatos.

El propio Cortés ha sido acusado de haberse beneficiado del actuar de estos líderes padroneros, quienes lo encumbraron en la presidencia albiazul desde noviembre de 2018.

«Exigimos no adelantar el proceso de sucesión a la presidencia del partido con acuerdos concertados con los padroneros que tanto daño han hecho al partido. Nuestro presidente Marko Cortés debe dar testimonio que debemos manejar nuestra democracia interna como exigimos del Gobierno lo haga en toda la nación.

«Exigimos abrir al PAN a la ciudadanía que no milita en el partido, pero que nos apoya y quiere participar para que el PAN asuma correctamente el liderazgo contra la dictadura que Morena quiere para México», indicaron los ex Mandatarios panistas.

En su mensaje, reconocieron la labor de su candidata presidencial Xóchitl Gálvez, a quien reconocieron como «una gran líder».