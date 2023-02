Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Otra vez el polémico Tramo 5-Sur (Tulum-Cancún) del Tren Maya fue reajustado.

El gobierno federal anunció ayer que el tramo ahora incluye 42.1 kilómetros de viaductos elevados, mismos que no fueron mencionados en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) aprobada el 20 de junio de 2022.

El proyecto aseguraba que el ferrocarril iba a correr a nivel del suelo.

Se trata de al menos el quinto cambio radical que se ha aplicado desde 2021 al Tramo 5.

Las MIA que aprobó la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) describen que los 67.7 kilómetros del Tramo 5 Sur correrán a nivel del suelo, con el trazo marcado solo por algunos pasos vehiculares y peatonales.

«El proyecto no será visible debido a la vegetación e infraestructura existente que funge como barrera visual; y el proyecto se instalará a nivel de suelo y no requerirá de infraestructura alguna que le brinde mayor altura, con la que este podría llegar a ser más visible», afirmo Fonatur en la MIA.

Pero en la conferencia mañanera de ayer, se informo que las trabes de los viaductos tendrán 17.5 metros de alto, y que también será construido un puente atirantado de 290 metros de largo, igualmente no incluido en la MIA, para proteger la cueva Garra del Jaguar.

Con información de Antonio Baranda