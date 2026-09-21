El Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes llamó a empresarios, profesionistas y responsables de actividades vulnerables a fortalecer sus mecanismos de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero, ante las recientes modificaciones a la legislación y las nuevas obligaciones que deberán atender las empresas.

Enrique León López, integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio, explicó que, a más de una década de la entrada en vigor de la legislación en la materia, todavía existe desconocimiento entre diversos sectores sobre las obligaciones que establece.

Señaló que la prevención de lavado de dinero no corresponde únicamente a grandes empresas o instituciones financieras, sino que también puede involucrar a personas físicas y morales que realizan determinadas actividades consideradas vulnerables por la legislación. Entre los temas que serán abordados por el Colegio se encuentra la identificación del beneficiario controlador, obligación que debe analizarse desde distintos ordenamientos, entre ellos el Código Fiscal de la Federación, la legislación en materia de prevención de lavado de dinero y las disposiciones relacionadas con la Secretaría de Economía.

Advirtió que el incumplimiento de las disposiciones puede derivar en sanciones económicas importantes. Como ejemplo, señaló que la omisión de determinados avisos en materia de prevención de lavado de dinero puede alcanzar multas equivalentes a 10 mil UMAs, monto que actualmente representa una cantidad considerable para cualquier empresa.

Ante este escenario, el Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes llevará a cabo, del 15 al 17 de octubre, la Semana de Prevención de Lavado de Dinero, en la que se abordarán las recientes modificaciones a la ley, el reglamento y las reglas de carácter general.