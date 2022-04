La directora de la Fundación Mujer Contemporánea Roxana D’Escobar López Arellano denunció que de manera arbitraria la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres a nivel federal sólo les dará financiamiento por 9 meses a todos los refugios que atienden a mujeres violentadas en el país, a pesar de que les habían indicado que si habría recurso para 10 meses.

La activista informó que tras el cambio a CONAVIM, les habían dicho a todas las organizaciones sociales que cuentan con refugio para atender a mujeres violentadas, que realizaran su proyecto a 10 meses, sin embargo, les acaban de notificar que el financiamiento se hará únicamente por 9, lo cual significa que el mes de marzo no se los van a considerar para el proyecto de pago, a pesar de que ya se trabajó.

Afirmó que esta situación atenta contra los derechos humanos no nada más de todas las que trabajan en el Refugio de Mujer Contemporánea que están siendo violentadas de esta manera, “sino de los derechos humanos de todas las señoras que están dentro y que merecen tener todos los insumos y todas sus necesidades cubiertas”.

Indicó que marzo es un mes en el que normalmente se endeudan con los proveedores de Mujer Contemporánea que ya los conocen y les dan la oportunidad de poderles pagar una vez que reciben el recurso, pero en esta ocasión no va a llegar lo de dicho mes, lo cual los pone en una situación crítica.

Ante este escenario dijo que están en los cabildeos ante la Red Nacional de Refugios con CONAVIM para tratar de llegar a un buen acuerdo y un consenso

“No es justo que no se nos pague ese mes (…) Anteriormente, cuando estábamos en la Secretaría de Salud nos pagaban 9 meses, pero ya lo sabíamos (…) tomas tus providencias, haces tus ahorros y sabes cómo vas a sobrevivir esos meses. Pero en esta ocasión en donde ya se nos había dicho que ajustáramos el proyecto a 10 meses y de repente nos salen con que nada más nos van a pagar 9…”

Roxana D’Escobar

