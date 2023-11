Víctor Fuentes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Las compras consolidadas de medicamentos y material de curación tendrán a la cuarta encargada en lo que va de esta Administración: la Secretaría de Salud (Ssa), aunque el desabasto continua.

Desde diciembre de 2018, las licitaciones han sido controladas, primero por la Secretaría de Hacienda, luego por la Oficina de Servicios para Proyectos de Naciones Unidas (UNOPS) y, posteriormente, por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) que, al estar en proceso de extinción, ya no puede seguir a cargo.

Durante tres sexenios, las compras consolidadas estuvieron a cargo del IMSS.

El pasado 30 de octubre, la Dirección General de Recursos Materiales de la Ssa convocó a una licitación consolidada, complementaria a las que realizó el Insabi para el periodo 2023-2024.

Se trata de una compra de hasta 328 millones de piezas de 763 claves de medicamentos, y hasta 3.9 millones de piezas de 377 claves de materiales de curación, que se usarán en 2024.

Fresenius Kabi y 3M, entre otras empresas, pidieron aclarar si se pueden usar productos adquiridos en las licitaciones previas del Insabi, pues varias dependencias no los han solicitado, y los contratos estarán vigentes hasta diciembre de 2024.

El IMSS y el nuevo IMSS-Bienestar -que reemplazó al Insabi-serán los mayores usuarios, pero también el ISSSTE, hospitales federales adscritos a la Ssa, institutos nacionales de salud, cárceles federales, la Marina, la Guardia Nacional y el DIF.

Sin embargo, la escasez de medicamentos e insumos en la red hospitalaria aún persiste y ha orillado a pacientes a esperar durante meses o hasta endeudarse para conseguirlos.

Incluso, se dejó venir una avalancha de reclamos judiciales en contra del IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salud, según el Informe Radiografía del Desabasto de Medicamentos, publicado en julio.

Hace unas semanas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Birmex y la Cofepris firmaron un convenio para implementar el Almacén Nacional de Medicamentos, una «megafarmacia» que fue presentada como alternativa al desabasto.

La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) ha advertido que el desabasto en el sector público, cercano al 27 por ciento, no se ha logrado recuperar debido a todos los cambios en las dependencias a cargo de las compras de medicamentos.