Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El INE cambiará de piel: ahora su color predominante será el morado, y dejará el rosa mexicano que usaba desde hace 14 años.

Sin mencionar al nuevo partido Somos, que usa el color rosa por el movimiento «Marea Rosa» que lo precedió, la consejera presidenta Guadalupe Taddei, argumentó que la decisión de cambiar de colores impactará «en el historial del Instituto» y evitará que algún instituto u organización política retome los tonos del organismo electoral.

Sin embargo, el logotipo del partido PAZ, antes PES, es color morado intenso.

En el marco del Mundial de Futbol, el Gobierno de la Ciudad de México pintó la infraestructura urbana de color morado, con la imagen de los ajolotes, lo que provocó una lluvia de criticas.

«Esto nos permitirá contar con las posibilidades de, en verdad, registrar este manual en donde tengamos que registrarlo para que jamás nos vuelva a ocurrir que alguna organización que se convierte en partido político, en el camino de estas posibilidades, pueda usar el color que institucionalmente haya establecido esta Junta General, que es el que está contenido en el mismo manual», argumentó durante la sesión de la Junta General Ejecutiva, máximo órgano operativo del INE.

Taddei argumentó que era necesario contar en campo, en los recorridos que harán miles de capacitadores y supervisores electorales, un color que diferenciara al Instituto de los partidos políticos nacionales y estatales.

«Teníamos que lograr una identificación que nos permitiera, en campo, ser diferenciados por todos los actores que en ese momento anduvieran en la campaña o en otros tipos de ejercicios partidistas o de alguna organización ciudadana», añadió.

El manuel de identidad estuvo a cargo de la Coordinación de Comunicación Social, encabezada por Sergio Azueta.

«Contar con un instrumento actualizado permitirá homologar la aplicación de la identidad institucional en todas las áreas y órganos del Instituto, evitando interpretaciones o usos inconsistentes, y fortalecerá la certeza con la que la ciudadanía identifica las comunicaciones, servicios y materiales oficiales como auténticos, en un entorno donde la rápida circulación de contenidos digitales hace más relevante esa distinción», indica el manual aprobado.

«Su finalidad es reforzar el reconocimiento público de la comunicación oficial, facilitar su aplicación por las áreas responsables y reducir la dispersión, la distorsión y los usos inadecuados. Imparcialidad: Evitar asociaciones con intereses particulares o actores políticos».

Hace apenas unos días, con motivo del arranque del proceso electoral que será este jueves, el INE repintó de rosa mexicano su sede nacional, y ahora tendrá que cambiar nuevamente los colores.