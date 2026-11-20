La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que estos servicios estarán disponibles en el Centro de Atención Vehicular (CAV), ubicado en el segundo piso de Plaza Vestir, sobre bulevar José María Chávez número 1940, en Ciudad Industrial.

El nuevo punto de atención operará de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas. La dependencia indicó que los ciudadanos deberán acudir a esta sede para realizar los trámites mencionados.

¿Dónde tramitar la licencia de conducir en Aguascalientes?

Desde el 20 de noviembre, las personas que necesiten obtener o renovar su licencia de conducir deberán acudir al Centro de Atención Vehicular de Plaza Vestir.

Las instalaciones se encuentran junto al acceso principal del centro comercial, en el segundo piso. En este mismo lugar también se atenderán solicitudes de permisos para circular y pagos de infracciones vehiculares.

¿Qué documentos se necesitan para renovar la licencia?

Para renovar una licencia de conducir en Aguascalientes, los solicitantes deberán presentar original y copia de cuatro documentos: licencia anterior, aunque esté vencida; identificación oficial vigente, ya sea INE o pasaporte; comprobante de domicilio de Aguascalientes con antigüedad no mayor a tres meses; y CURP certificada.

La SSPE precisó que las licencias vencidas podrán utilizarse como parte de la documentación requerida para la renovación.

Requisitos para obtener la licencia de conducir por primera vez

Quienes soliciten su licencia por primera vez deberán presentar INE vigente, comprobante de domicilio actual, CURP certificada y constancia de aprobación del Curso de Educación Vial.

Las personas que todavía no cuenten con la constancia podrán realizar el procedimiento correspondiente en las instalaciones del CAV. Todos los documentos deberán presentarse en original y copia.

¿Cómo tramitar un permiso para circular en Aguascalientes?

Los permisos para circular también se gestionarán exclusivamente en Plaza Vestir. Para obtenerlos, los propietarios deberán presentar identificación oficial vigente, comprobante de domicilio reciente y factura de origen del vehículo.

Cuando la unidad se encuentre bajo financiamiento, podrá presentarse una carta factura vigente. Si ha tenido propietarios anteriores, será necesario acreditar las operaciones mediante refacturaciones o contratos de compraventa.

Para vehículos usados se solicitará el comprobante de baja de placas. En el caso de unidades extranjeras, deberán presentarse el título de propiedad y el pedimento de importación.

Las personas morales tendrán que agregar el acta constitutiva y el poder notarial de su representante legal. La documentación deberá entregarse en original y copia.

Horarios y ubicación del Centro de Atención Vehicular

El Centro de Atención Vehicular de Aguascalientes atenderá de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas, en el segundo piso del Centro Comercial Plaza Vestir, ubicado en bulevar José María Chávez número 1940, Ciudad Industrial.

Para resolver dudas sobre los documentos y procedimientos, la SSPE puso a disposición de la ciudadanía el número de WhatsApp 449 756 83 36.

Con el traslado, la expedición y renovación de licencias de conducir, los permisos para circular y el pago de infracciones quedarán concentrados en esta sede.