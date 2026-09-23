Un Audi con reporte de robo vigente fue recuperado por policías estatales, quienes además detuvieron al hombre que lo conducía luego de que la unidad fuera detectada por las cámaras de videovigilancia del C5i.

El automóvil, un Audi blanco modelo 2011, fue ubicado inicialmente cuando circulaba por avenida Abelardo L. Rodríguez. Monitoristas del C5i verificaron que la unidad contaba con reporte de robo y alertaron a elementos de la Policía Estatal que realizaban labores de vigilancia en el poniente de la ciudad.

Los uniformados desplegaron la búsqueda y finalmente localizaron el vehículo sobre avenida Adolfo López Mateos, a la altura del bulevar Juan Pablo II. En ese punto marcaron el alto al conductor para efectuar una inspección preventiva.

El hombre se identificó como Manuel N., de 55 años. Al consultar sus datos y los del Audi en Plataforma México, los agentes confirmaron que el automóvil mantenía vigente un reporte de robo en Aguascalientes, por lo que procedieron a asegurarlo.

Manuel N. y el vehículo fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público del fuero común en turno, en la Fiscalía General del Estado, donde se inició una carpeta de investigación contra el conductor.

La unidad permanecerá a disposición de la autoridad ministerial para posteriormente ser entregada a quien acredite legalmente su propiedad.