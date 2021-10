El alcalde electo de Calvillo, Daniel Romo Urrutia, reiteró que firmará el convenio de mando único en materia de seguridad pública con el Gobierno del Estado y trabajará de manera conjunta con la XIV Zona Militar y con el apoyo de los ciudadanos para no tener esfuerzos aislados.

En conferencia de prensa afirmó que ya se ha sentado a platicar con algunas autoridades en materia de seguridad pública y en próximos días dará a conocer quién estará al frente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y qué esquema van a seguir trabajando, enfatizando que seguirán firmando el convenio de Mando Único con la autoridad estatal. “Lo que es más importante es seguir creando garantías de seguridad, armonía, de paz y tranquilidad a nuestro municipio”.

Asimismo, dijo que ya se reunió con el titular de la XIV Zona Militar en Calvillo para comenzar a crear una estrategia en conjunto y no hacer esfuerzos aislados.

Reconoció que si bien no hay recursos federales en seguridad pública vía el Fortaseg, van a trabajar en conjunto y en coordinación, haciendo alianzas con los ciudadanos. “Hemos estado creando comités de Vecinos Vigilantes, quienes nos reportan lo que ocurre en sus colonias y comunidad, ellos aportan y abonan”.

Indicó que el próximo lunes 4 de octubre iniciará el proceso de entrega-recepción de las distintas dependencias del Gobierno, destacando para el 2022 tienen proyectado contar con un presupuesto de más de 300 millones de pesos con participaciones y con lo que se recauda, además de que no se prevé aumentar los impuestos municipales a la población. “En Calvillo hemos logrado consolidar y aumentar la recaudación mediante esquemas implementados y lo vamos a seguir haciendo”.