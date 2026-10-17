Calvillo presume avances y logros

El presidente municipal de Calvillo, Daniel Romo Urrutia, presentó su Segundo Informe de Gobierno, en el que destacó la obtención de la Indicación Geográfica “Guayaba de Calvillo”, la ampliación del alumbrado público, las obras de infraestructura urbana y los programas sociales dirigidos a las familias del municipio.

Ante la gobernadora Tere Jiménez, representantes de los poderes Legislativo y Judicial, autoridades de los tres órdenes de gobierno y más de mil 500 asistentes, Romo Urrutia resaltó la obtención de la Indicación Geográfica “Guayaba de Calvillo”, otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial después de 30 años de gestiones. Señaló que esta protección legal busca fortalecer el valor comercial del producto y facilitar su acceso a nuevos mercados internacionales.

En materia de infraestructura, informó que, mediante el programa “Calvillo Brilla”, se instalaron luminarias LED en comunidades y colonias, además de iluminar más de 13 kilómetros del bulevar Rodolfo Landeros y del libramiento Felipe González González. También se realizaron trabajos de iluminación en canchas, espacios deportivos, áreas recreativas y plazas públicas.

Respecto a la obra pública, reportó más de siete mil metros cuadrados de pavimentación, 10 mil metros cuadrados de calles con empedrado emboquillado, cerca de mil 900 metros de redes de agua potable y dos mil metros de redes de alcantarillado.

Asimismo, mencionó los apoyos destinados a cerca de 200 personas con enfermedades renales y la donación de terrenos para la construcción de un campus de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y de una compañía de la Guardia Nacional en el municipio.

Finalmente, el alcalde llamó a fortalecer la unidad, el trabajo y la solidaridad frente a los problemas que enfrenta el país, así como a impulsar una política orientada al servicio público, evitando la confrontación y el divisionismo.