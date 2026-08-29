Calvillo mantendrá durante el ciclo escolar 2026-2027 el programa de apoyo al transporte para estudiantes, mediante el cual se subsidia el costo de los boletos con el propósito de favorecer la continuidad de sus estudios, informó Cynthia Yolanda Olague Martínez, secretaria de Desarrollo Social de ese municipio.

La funcionaria explicó que el esquema se desarrolla en coordinación con la Asociación de Transportistas de Calvillo. El Ayuntamiento absorbe el 50% del costo del boleto, los estudiantes aportan el 40% y los transportistas cubren el 10% restante. El apoyo está dirigido a alumnos de comunidades alejadas que se trasladan a instituciones de educación media superior y superior.

Detalló que durante el ciclo anterior se registraron alrededor de 100 beneficiarios y para el periodo 2026-2027 se espera una cifra similar o mayor. Señaló que todos los estudiantes que cumplan con el trámite podrán acceder al programa.

Los requisitos son una copia de la credencial del padre, madre o tutor, un comprobante de domicilio reciente y un comprobante de pago o constancia escolar. La recepción de documentos se efectuará la próxima semana en la plaza principal de Calvillo, de 9:00 a 13:00 horas.

El lunes corresponderá a educación especial, preescolar y primaria; el martes, a secundaria; el miércoles, a bachillerato y universidad; y el jueves, a quienes no hayan acudido en los días anteriores. El viernes se publicará la relación de beneficiarios y el sábado, a las 9:30 horas, se entregarán las credenciales.

Olague Martínez indicó que la venta de boletos comenzará el 7 de septiembre en el área de Receptoría de la Presidencia Municipal. La atención se organizará mediante folios para evitar filas.

Finalmente, señaló que los beneficiarios deberán consultar las redes sociales oficiales del Municipio y de la Secretaría de Desarrollo Social para conocer las fechas y los folios correspondientes.