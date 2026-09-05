Calvillo llevará el Grito a todos

Con actividades que comenzarán el 12 de septiembre y se extenderán hasta la noche del 15, el Ayuntamiento de Calvillo llevará las Fiestas Patrias a distintas comunidades del municipio, con el propósito de que habitantes de delegaciones y localidades puedan participar en los festejos sin trasladarse a la cabecera municipal.

La secretaria de Desarrollo Social, Cynthia Yolanda Olague Martínez, informó que este año se ampliará el programa, luego de que habitantes solicitaran que el tradicional Grito de Independencia también se realizara en sus comunidades.

Explicó que, al inicio de la actual administración, únicamente se efectuaban cuatro ceremonias del Grito el 15 de septiembre, en Ojocaliente, La Labor, Presa de los Serna y El Chiquihuitero. El año pasado se incorporaron Malpaso y Mesa Grande, mientras que para 2026 se programaron celebraciones previas en seis localidades más.

El viernes 12 de septiembre, las actividades comenzarán en La Panadera a las 19:00 horas y continuarán a las 20:00 horas en San Tadeo. El sábado 13 corresponderá a La Fortuna, a las 19:00 horas, y El Cuervero, a las 20:00 horas. Para el domingo 14 se contemplan festejos en El Salitre, a las 19:00 horas, y en Jaltiche de Arriba. Añadió que habrá verbenas populares, apoyo con pirotecnia y participación de grupos musicales.

En Mesa Grande, la Secretaría de Desarrollo Social participará directamente en la organización junto con el comisario. La verbena comenzará a las 17:00 horas y será sin fines de recaudación.

El 15 de septiembre se mantendrán las celebraciones en Ojocaliente, La Labor, Presa de los Serna y El Chiquihuitero, además de Malpaso y Mesa Grande, con la participación del presidente municipal, integrantes del gabinete y miembros del Cabildo.

La jornada concluirá en la plaza principal de Calvillo, frente a la Presidencia Municipal, donde el Grito de Independencia se realizará a las 23:00 horas.