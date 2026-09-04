El Municipio de Calvillo pondrá en marcha un programa de apoyo al regreso a clases, mediante el cual entregará cerca de 12 mil paquetes de mochilas y útiles escolares a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, tanto de escuelas públicas como privadas, informó el alcalde Daniel Romo Urrutia.

El presidente municipal señaló que el objetivo es contribuir a la economía de las familias al inicio del ciclo escolar 2026-2027 y garantizar que ningún alumno de esos niveles educativos se quede sin este apoyo. Explicó que, antes de la entrega, personal de la Secretaría de Desarrollo Social recorrió todos los planteles del municipio para distribuir un vale en el que se indica a cada familia la fecha, la hora y la sede donde deberá recoger el paquete correspondiente.

Romo Urrutia detalló que las entregas se realizarán del 7 al 11 de septiembre, para lo cual el municipio se dividirá en cinco zonas estratégicas. Las sedes serán los parques de béisbol de El Chiquihuitero, Ojocaliente y Jiménez -este último en la cabecera municipal-, así como la delegación del Fraccionamiento Popular y el Parque de Béisbol de Ojo de Agua. En todos los casos, la convocatoria será a partir de las 16:30 horas y la entrega comenzará a las 17:00 horas.

Indicó que el kit incluye una mochila, libretas, lápices, plumas, borradores, sacapuntas, puntillas y otros artículos necesarios para el regreso a clases.

El alcalde precisó que el beneficio es universal y se otorgará a todos los hijos que una familia tenga inscritos en educación básica, siempre que se encuentren estudiando. Agregó que el programa se diseñó con base en la matrícula proporcionada por el Instituto de Educación de Aguascalientes.

Finalmente, invitó a las familias a acudir a la sede que les corresponde y destacó que el ahorro generado podrá destinarse a otras necesidades del hogar. Asimismo, reiteró que la educación es una de las prioridades de su administración.