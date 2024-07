Por J. Jesús López García

La ciudad, ha sido un tema fundamental en el desarrollo de libros, películas, o series de televisión. De los primeros tenemos como muestra aquel escrito por Rem Koolhaas (1944) Delirious New York de 1978, en donde el hilo conductor versa sobre el desarrollo urbano hipotético de Manhattan; también el mítico Aprendiendo de Las Vegas: El simbolismo olvidado de la forma arquitectónica de 1972, por Robert Venturi (1925-2018), Denise Scott Brown (1931) y Steven Izenour (1940-2001), quienes lo escribieron como resultado de la investigación entre ellos como profesores, y algunos estudiantes de la Yale University, con un análisis de la forma arquitectónica sobre la ciudad; y, por último, el texto de Ebenezer Howard (1850-1928), Garden Cities of To Morrow de 1902, en donde el autor propone un modelo de urbe establecida en el campo, pero conectada con la capital a través del ferrocarril.

En cuanto a las películas que abordan como tema a la urbe, podemos citar dos, The Warriors (1979), cuya banda sonora define a aquella, In The City, de The Eagles: “Es supervivencia en la ciudad/Cuando vives al día/Las calles de la ciudad no tienen mucha piedad/Cuando estás deprimido, ahí es donde te quedarás/Nací aquí en la ciudad…”. La otra, Sin City (2005), es una adaptación del comic homónimo del dibujante Frank Miller (1957), cuya trama discurre en la ciudad ficticia Basin City, pero el autor evita el “Ba”, dejando solo el Sin –pecado-, en la cual se presentan cuatro historietas teniendo como relación únicamente a la ciudad. Por el lado de las series televisivas, The Streets of San Francisco, marcó toda una época en los años 70, que relataban las aventuras policiacas de dos agentes, los actores que los representaban, eran Karl Malden (1912-2009) y Michael Douglas (1944), todo ello desarrollado en la capital de San Francisco, California.

Lo expuesto nos da cuenta que la ciudad ha sido un tema recurrente en el quehacer cotidiano de las personas, así, de la misma manera, ésta, también se ha analizado desde disciplinas tan diversas como la economía, la política, la sociología, la historia, y desde luego, la arquitectura y el urbanismo. Éstos últimos, la han abordado con profundidad, haciendo énfasis en cada una de las ópticas particulares, sin embargo, al querer llevar a cabo un análisis profundo, se vuelve complejo por las múltiples aristas que tiene, y por lo que se entiende lo que es una ciudad, de esta manera, no es lo mismo la polis griega, que el conjunto medieval, donde la primera se refiere a un concepto político del Estado como ciudad; en cambio, la medieval se consideraba como toda aquella cerrada por muros para defenderse de los ataques.

Por otra parte, la ciudad denominada como “clásica”, es aquella que tiene un lugar público: la plaza, en donde los ciudadanos convergen en ella para dialogar, discutir, conversar, un lugar para salir de casa y reunirse con otros, que también han dejado su casa, contraria a la anglosajona en donde se vive de puertas hacia dentro, tal el caso de las urbes estadounidenses en donde cada unidad tiene su propia relación con la naturaleza: el jardín, conviviendo internamente solo los invitados, y no en un espacio público. Lo anterior, a decir del arquitecto madrileño Fernando Chueca Goitia (1911-2004), en su tradicional texto Breve Historia del Urbanismo.

En el caso aguascalentense, las metrópolis del estado son clásicas en el sentido de las polis griegas o de las civitas latinas, como Rincón de Romos, en donde, incluso, lo que eran calles transitables por autos, se integraron al espacio de la Plaza Principal, volviéndolas peatonales, La Juárez, todo ello con el propósito de que los lugareños y visitantes, disfruten de la convivencia, del ocio, de la comunidad entre todos los que allí acuden. Los diferentes servicios con los que cuenta este ámbito coadyuva para la comunicación. Todo el núcleo central se encuentra conectado entre sí, lo que permite una interacción cotidiana de todas las personas, sin duda alguna, una auténtica “ciudad clásica”, según Chueca Goitia.