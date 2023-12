Calle de las graditas, Calvillo, Aguascalientes

Por J. Jesús López García

El Premio Nobel de Literatura (2016), Robert Allen Zimmerman, alias Bob Dylan (1941), escribió una de sus famosas canciones en 1963, The Times They Are A-Changing (Los tiempos están cambiando), y es una verdad irrefutable, pues nada permanece inamovible. Teniendo en consideración lo anterior, desde que apareció el automóvil el 29 de enero de 1886, se modificaron las ciudades en su imagen, funcionamiento, y en su percepción, pues se tiende a considerarlas como una interminable cinta continua con cambios de nivel progresivo, sin embargo, se ha olvidado que la topografía no es plana, y que por ello existe la necesidad de transitar de un nivel bajo hacia uno alto, es por ello que las escalinatas son un elemento básico de la arquitectura y del urbanismo.

La importancia de aquellas no radica exclusivamente en un aspecto práctico de salvar la altura, pues el hecho de ascender o descender por sí mismo es una situación que manifiesta jerarquía, relevancia, o, por el contrario, declinación. Como se puede colegir, el subir o bajar, rebasa a la mera circunstancia mecánica, e implica cuestiones simbólicas y filosóficas.

Como un caso arquitectónico digno de traer a colación de lo expresado, es la escalinata de la Biblioteca Medicea Laurenziana (1571), obra de Michelangelo Buonarroti (1475-1564), que arranca de tres rampas como preámbulo hacia el ascenso de la sabiduría en la sala de lectura; por otro lado, a nivel urbanístico la espectacular Scalinata di Trinità dei Monti, en Roma, permite transitar desde la Piazza di Spagna hasta la Piazza della Trinità dei Monti. Si bien es cierto, particularmente esta última escalinata tiene una dimensión monumental, no necesariamente se requiere de gran altura para destacar una jerarquía, tal el ejemplo de los estilóbatos de los templos griegos de la columnata períptera, se rodeaba a todo el conjunto con sólo tres peldaños, cuyo propósito era acercar a los pueblos al interior de los peristilos en los templos, simbolizando la alianza entre los dioses y los mortales.

En otras ocasiones, las escalinatas tienen un pedestal continuo, como una manera de establecer un postulado simple: quien desee acceder a los misterios o las evidencias de una estancia, requiere del esfuerzo para ascender, tal el caso de famosos edificios como el Altes Museum (1823-1830), en Berlín, Alemania, diseño de Karl Friedrich Schinkel (1781-1841), que decidió integrar casi un nivel de altura, pues su objetivo era ensalzar el arte y la cultura contenidos en el “Viejo Museo”.

Actualmente en el urbanismo aparecido a causa de la Revolución Industrial, en el siglo XVIII, las arterias se convierten en asuntos de diseño muy atrayentes para librar los niveles, como las Lyon Street Steps, en la ciudad de San Francisco, California, que a través de dos cuadras sobre una colina, permiten esplendidas perspectivas desde lo alto de la cima, o en Guanajuato, México, la famosa escalinata de la Universidad de Guanajuato que a partir de 1952, se ha convertido en la imagen y símbolo para las comunidades universitarias y guanajuatenses.

En el estado de Aguascalientes, particularmente en Calvillo, existe la escalinata conocida popularmente como la “calle de las graditas” -oficialmente Andador Matamoros-, que desde su apertura hace 43 años, la imagen de esta parte de la ciudad mejoró sustancialmente dado el llamativo resultado de las múltiples perspectivas a causa del desnivel que se provoca en ambas calles que conecta, lo que provoca que la percepción se detone a través de una magnífica plataforma para novedosas actividades turísticas en sus cercanías.

El diseño de la escalinata con terrazas y jardineras que gradualmente se ha convertido en una postal del lugar, acompañada de algunas fincas de clara tipología dignas de considerarse como patrimonio arquitectónico, fue todo un acierto. Es probable que las escalinatas de las ciudades presentes no cuenten con pesos simbólico, político o religioso de las más antiguas, sin embargo, continúan presentándose como elementos en donde se llevan a cabo acciones e imágenes destacadas, así como las vistas que ofrecen al presentarse en un solo plano a objetos y personas colocadas en niveles distintos, lo que siempre serán unas perspectivas sugestivas.