Alejandro León Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido a una denuncia que interpuso Sofía Morín por el maltrato que padecían 31 perros en un criadero clandestino en Ecatepec, autoridades los rescataron.

Sin embargo, ahora la activista cuestionó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGEM) sea opaca para informar el paradero de los animales.

El 22 de agosto, la Fiscalía dio a conocer que, junto con la Procuraduría Ambiental estatal (Propaem) y el Ayuntamiento, puso a salvo a los canes que estaban en un inmueble ubicado en la Colonia Nuevo Paseo de San Agustín.

Sofía comprobó que estaban encerrados las 24 horas del día, famélicos y en situación de abandono.

Se trata de perros de raza con un alto valor comercial, como yorky, pomerania, chihuahueños, french poodle y bulldogs, detalló.

Cuando ha preguntado a funcionarios de la Fiscalía el lugar donde están y, sobre todo, su estado de salud, la información le ha sido negada o le dan evasivas para no responder. Razón por la que teme que los perros sean explotados económicamente.

«Lo que no me gusta es la falta de transparencia de la Fiscalía (…) yo me cuestiono ‘¿sí habrán sido 31?’, desde ahí partiendo, de que no hay una certeza de cuántos fueron durante el cateo.

«Hasta la fecha, aunque yo soy la denunciante, no me quieren decir dónde están los perros, con qué asociación, entonces, a mí me preocupa mucho», comentó Morín en entrevista.

Agregó que cuando las autoridades intervienen en un rescate, suelen facilitar la custodia de los animales a los denunciantes, pues no cuentan con albergues o lugares adecuados para ponerlos a salvo.

Mediante la asociación civil Adopta a un Amigo para Siempre, Sofía solicitó a la Fiscalía mexiquense el resguardo, pero la dependencia ha rechazado la petición.

Al respecto, la FGEM explicó que la Propaem quedó como resguardante de los perros rescatados, mediante asociaciones que esa dependencia define.

Dicha Procuraduría reportó que los canes fueron entregados a la Fundación Tomy, ubicada en Lerma.

Destacó que es falso que haya negado a la denunciante el acceso a la carpeta de investigación, pues le han ofrecido proporcionarle información y reunirse con ella.

Recordó que se trata de un caso que está en investigación, motivo por el que los canes no pueden ser puestos en adopción, ni en venta.