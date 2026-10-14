Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Guardó silencio acerca del subordinado suyo que en Gobernación autorizó apuestas por internet a una empresa vinculada con el abuelo materno del polémico empresario tabasqueño Amílcar Olán, amigo de los hijos del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pero cuando salió a escena «Andy» López Beltrán, el senador morenista Adán Augusto López Hernández articuló una espontánea y encendida defensa del hijo de su «hermano» Andrés Manuel.

«Ya saben que no doy declaraciones», alegó cuando se le preguntó por Manuel Marcué, director de Juegos y Sorteos de Gobernación en la Administración de Andrés Manuel López Obrador y bajo su gestión en Bucareli, el funcionario que un día antes de que renunciara palomeó la autorización.

Sentado en su escaño, antes de que el presidente abriera la sesión, el parlamentario tabasqueño se esmeró en defender al hijo del ex Presidente.

– ¿Por qué no nos habla de los casinos?, se le cuestionó.

«Yo no hablo de lo que no sé, no doy comentarios.», respondió.

– Pero de Amílcar sí sabe, si lo conoce ¿o no?

«No doy declaraciones. Menos sobre individuos. Como diría Bora Milutinovic: yo respeto…».

– Amílcar es tabasqueño.

«Imagínese: somos como 2 millones 500 mi tabasqueños. No nos conocemos todos.».

– ¿Usted metería las manos por Andrés Manuel López Beltrán?

«A mis amigos los quiero y los apoyo. Y una vez que inicie su campaña (la de diputado) seguramente lo acompañaré. Con mis amigos, siempre».

-¿Es una persona honesta?

«Sí. Sí lo es. Yo creo que es una persona honesta, íntegra y que ha sido efecto de una campaña mediática brutal».