En el contexto de los cambios que están planteando los expertos de la Secretaría de Educación Pública, se encuentra la evaluación del aprendizaje. Los expertos sostienen que la enseñanza de la educación básica ha caído en la simple calificación, en detrimento de la auténtica evaluación y del aprendizaje.

Según los expertos, cuando los maestros aplican una prueba a los alumnos, es con el fin de otorgarles una calificación, ya sea un 10, 9, 8, 7, 6 o 5, según los resultados del examen. De igual manera, se califican las participaciones de los estudiantes en clase y las tareas que realizan. En resumen, toda actividad escolar se califica, de modo que ya existe en la mentalidad de alumnos, maestros y padres de familia la idea arraigada de que la calificación es lo más importante en el proceso enseñanza-aprendizaje, y se supone que cuanto más alta sea la calificación, mayor es el aprendizaje logrado. Sin embargo, los investigadores educativos más rigurosos han llegado a la conclusión de que las calificaciones no necesariamente representan aprendizajes.

En relación con lo que dicen los investigadores, la semana pasada, al visitar el salón 3D de una secundaria, nos dimos cuenta de lo siguiente: el maestro de Historia calificó con un 10 a un alumno que entregó diez tareas en un lapso de dos meses, un punto por tarea. Leímos con interés el contenido de esas tareas que estaban en el cuaderno del alumno, y lo escrito en ellas no tenía relación con el tema señalado ni con las preguntas formuladas por el maestro. Sin embargo, el maestro puso una palomita en cada una de las tareas. En un caso, el maestro indicó que escribiera el nombre de una autoridad importante en la época colonial de la Nueva España y que describiera tres acciones relevantes del personaje mencionado. El alumno que obtuvo un 10 escribió a Benito Juárez como la autoridad más importante en la época colonial de la Nueva España, y además, con faltas de ortografía. Los demás trabajos también estaban mal. Con el fin de verificar algún posible aprendizaje sobre los temas, le hicimos al mismo alumno cinco preguntas verbales relacionadas con sus tareas calificadas con palomitas; no respondió ninguna, el alumno simplemente se quedó callado. Conclusión de este caso: la calificación, por muy alta que sea, no necesariamente equivale a aprendizaje logrado. ¿Cuántos casos más estarán en la misma situación?

Al iniciar este ciclo escolar 2022-2023, la Secretaría de Educación aplicó exámenes de diagnóstico en matemáticas, español y formación cívica y ética a una muestra de secundarias utilizando el instrumento de MEJOREDU (Mejora Continua de la Educación). Los grupos con promedios de calificación de 8 o más obtuvieron sólo 4 o 3 aciertos en una escala del uno al diez. Es decir, los alumnos con las calificaciones más altas asignadas por la escuela en un examen externo resultaron reprobados.

Por todo lo anterior, los expertos en materia educativa sugieren que las calificaciones deben quedar en segundo término y que se debe dar prioridad al aprendizaje. Para lograrlo, es necesario transformar, entre otras cosas, dos aspectos fundamentales: la práctica docente y la evaluación. En cuanto a la práctica docente, se deben superar la planeación didáctica, el desarrollo en clase, la dictadura, la memorización y el enfoque superficial, entre muchas otras cuestiones. En cuanto a la evaluación, en lugar de enfocarse en la calificación, se debe asegurar primero el aprendizaje de los alumnos, lo cual implica prestar atención personalizada a cada alumno para ayudarlo en lo que no entiende y en lo que le resulta difícil, y buscar junto con el alumno formas y recursos que faciliten su aprendizaje. En resumen, es necesario poner en práctica la evaluación formativa, de la cual hablaremos más adelante.