Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Otorgar pensiones al 100 por ciento del último salario del jubilado es excesivo y no es recomendable, pues el costo fiscal de esta medida podría representar 430 mil millones de pesos en 2025, advirtió Citibanamex.

De acuerdo con lo anunciado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el próximo lunes se presentará una nueva reforma al sistema de pensiones con el objetivo de aumentar el nivel de pensión por vejez con que se retiran los trabajadores asegurados en el IMSS y en el ISSSTE.

Con ello, el Gobierno busca que dicha pensión mensual sea de un monto equivalente al salario mensual del pensionado al final de su vida activa, es decir, con una tasa de reemplazo del 100 por ciento.

Según lo que se ha anunciado hasta ahora, el sistema de Afores no sería modificado, con lo que una de las formas de lograr lo dicho por AMLO sería que el costo sea asumido, total o principalmente, por el Gobierno federal.

«Una reforma al sistema de pensiones que busque lograr 100 por ciento de tasa de reemplazo no es recomendable fiscal, ni socialmente. Estimamos excesivo buscar que una pensión alcance un nivel equivalente a 100 por ciento del último salario del jubilado, tanto en sí mismo, como porque es muy caro fiscalmente y hay otras necesidades apremiantes de gasto social.

«Se observa que los costos fiscales exclusivamente adicionales a los que ya son previsibles en la situación actual podrían representar 430 mil millones de pesos en 2025 (1.3 por ciento del PIB), y que aumentarían rápidamente hacia 2 por ciento del PIB en menos de 10 años», alertó el área de estudios económicos de Citibanamex.

Los analistas de la institución consideraron que la propuesta no tiene sentido si no se focaliza y justifica a qué trabajadores se quiere ayudar, reconociendo los sesgos actuales de la política social, que son apoyos a personas de la tercera edad, abandono de la niñez, pagos en efectivo en lugar de dotación de servicios de calidad.

«Pretender una tasa de reemplazo de 100 por ciento es excesivo cuando se observa lo que otros países hacen, y cuando se reconocen las muy diferentes necesidades entre personas de la tercera edad y las más jóvenes.

«Sobre todo, debe reconocerse que el gran problema de los sistemas de pensiones en México es la magnitud del sector informal, que da al traste con los años de cotización que una persona realiza durante su vida laboral: el trabajador típico sólo cotiza la mitad de los años que trabaja», indicó el banco.

Citibanamex estimó probable que se siga la línea de la reforma de 2020 que, a su vez, respetó los principios de la transformadora reforma de 1997 al sistema de pensiones del IMSS, y la de 2007 del ISSSTE.