Paulina Sanchez y Ángel Charles Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Colectivos de la sociedad civil y líderes estatales del PRI y el PAN criticaron la campaña publicitaria del Gobernador Samuel García para promocionarse en otros estados, a modo «de tanteo» para decir si se lanza como candidato a la Presidencia por MC, al considerarla como un despropósito e, incluso, ridícula.

El mandatario aparece con su esposa Mariana Rodríguez y su hija, Mariel, sonriendo al estilo de las campañas proselitistas, e incluso hay otros anuncios donde lo promueven como «milagroso».

«Me parece ridículo eso, está siendo víctima de su propia soberbia», dijo ayer el ex Gobernador panista Fernando Canales.

«No observa la historia muy reciente, su antecesor (Jaime Rodríguez) lo hizo con un fracaso para él, para un ideal que representó de un candidato independiente y desastroso para Nuevo León por tener un Gobierno cuyos objetivos no eran el servicio a la ciudadanía, sino el servicio para un proyecto político-personal».

Además, criticó que García use el aparato gubernamental a quienes le dan la contra.

Colectivos de la sociedad civil también cuestionaron al Mandatario por la promoción de su imagen, y recordaron que hace un año reportaron a la Contraloría la publicidad en redes del emecista.

«Lo está haciendo con recursos públicos y esto no está contemplado en el presupuesto, como si no hubiera otras necesidades apremiantes de resolver en lugar de que él esté haciendo uso ilícito de recursos públicos para promocionarse», dijo Liliana Flores, del Colectivo Nosotros.

Juan Manuel Ramos, de Redes Quinto Poder, también cuestionó el gasto para beneficio personal y no en la sociedad.

«Todos andan buscándole lagunas a la ley para hacer actos ilegales y lo peor de todo es que es gastar dinero de los contribuyentes en estas trampas», dijo Ramos.

Líderes del PAN y PRI calificaron a García como «Bronco 2», y le exigieron primero atender los problemas de la entidad antes de buscar otro cargo.

«Lo que estamos viendo hoy del Gobernador es replicar la actitud que tuvo Jaime Rodríguez en el 2018, es un Bronco 2, tanto que lo criticó, tanto que lo señaló y votó en contra de su licencia».

El dirigente estatal priista, José Luis Garza Ochoa, afirmó que la campaña de García denota la insensibilidad de su Gobierno.